رئيس وزراء هايتي المؤقت يكشف الحالة الصحية للسيدة الأولى

قال رئيس وزراء هايتي المؤقت، كلود جوزيف، إن السيدة الأولى مارتن مويس ، التي أصيبت في الهجوم، في حالة جيدة، بحسب وسائل إعلام محلية.

ووفق موقع "Haiti24" أكد جوزيف أنه تحدث مؤخرا عبر الهاتف مع زوجة الرئيس الراحل جوفينيل مويس.

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وقال القائم بأعمال الرئيس "السيدة الأولى في حالة جيدة. أجرينا عدة مكالمات هاتفية يوم السبت. بالإضافة إلى ذلك، كنت أول شخص يتلقى مكالمتها بعد العملية".

وقُتل الرئيس الهايتي الأربعاء الماضي، بعد إصابته بجروح قاتلة في هجوم على منزله.

وتعتقد السلطات في هايتي أن مسلحين أجانب هم من يقفون وراء الجريمة، وقد تم إعلان الأحكام العرفية في البلاد لمدة 15 يوما.

المصدر: نوفوستي