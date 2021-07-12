الصين: أبعدنا سفينة حربية أمريكية في بحر الصين الجنوبي

قالت القوات المسلحة الصينية إنها "أبعدت" سفينة حربية أمريكية دخلت بشكل غير قانوني المياه الإقليمية الصينية بالقرب من جزر باراسيل، اليوم الاثنين.

وذكرت قيادة الجناح الجنوبي بجيش التحرير الشعبي الصيني في بيان: "نحث الولايات المتحدة على الوقف الفوري لمثل هذه الأعمال الاستفزازية".

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وقال تيان جون لي، المتحدث باسم القيادة العسكرية الجنوبية بجيش التحرير الشعبي الصيني، إن "المدمرة الصاروخية الأمريكية "بينفولد" غزت المياه الإقليمية لجمهورية الصين الشعبية في بحر الصين الجنوبي".

وبحسب البيان فقد دخلت السفينة مياه جزر باراسيل (المتنازع عليها، والاسم الصيني لها هو جزر شيشا) دون إذن. و"رافقتها مجموعة من القوات البحرية الصينية وأصدرت تحذيرا نحوها".

وأكد تيان جون لي أن "أرخبيل شيشا هو أراضي صينية أصلية". ووصف تصرفات المدمرة الأمريكية بأنها "انتهاك لسيادة الصين والمبادئ الأساسية للقانون الدولي، فضلاً عن تقويض خطير للسلام والاستقرار في المنطقة".

وأضاف المتحدث: "الحقائق تظهر أن الولايات المتحدة هي الخالق الحقيقي للمخاطر الأمنية في بحر الصين الجنوبي".

المصدر: رويترز، نوفوستي