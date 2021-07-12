 
مباشر

أفغانستان.. مقتل 26 عنصرا من طالبان وإصابة آخرين في "عمليات تطهير" بقندهار

أخبار العالم

أفغانستان.. مقتل 26 عنصرا من طالبان وإصابة آخرين في
Reuters JALIL AHMAD
جنود أفغان
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qt4c

أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية، صباح اليوم الاثنين، مقتل 26 عنصرا من حركة "طالبان"، في "عمليات تطهير" نفذتها قوات الدفاع الذاتي البرية، بمحافظة قندهار.

إقرأ المزيد
البنتاغون: الولايات المتحدة قلقة من التطورات في أفغانستان
البنتاغون: الولايات المتحدة قلقة من التطورات في أفغانستان

وعلى حسابها في "تويتر"، قالت وزارة الدفاع الأفغانية: "قتل 26 إرهابيا من طالبان وأصيب 7 آخرون، في عمليات تطهير نفذتها قوات الدفاع الذاتي البرية بدعم من القوات المسلحة الأفغانية، في مقاطعتي داند وأرغنداب بمحافظة قندهار".

وأضافت: "كما تم تدمير 6 دراجات نارية و6 قطع من أسلحتهم ومتفجراتهم".

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا