بيونغ يانغ تتهم واشنطن بتسييس ملف اللقاحات ضد كورونا واستغلاله للضغط على الدول

اتهمت كوريا الشمالية، الولايات المتحدة الأمريكية بتسييس مسألة اللقاحات ضد فيروس كورنا، وقالت إن واشنطن تستغل توفير اللقاحات لممارسة ضغوط سياسية على الدول الأخرى.

وقالت وزارة خارجية كوريا الشمالية، اليوم الاثنين، في بيان على موقعها الإلكتروني: "عانت العديد من الدول من خيبة أمل مريرة لأنها علقت آمالا كبيرة على الدعم الأمريكي والمساعدات الإنسانية".

وأوضح كانغ هيون تشول، وهو مسؤول في جمعية تعزيز التبادل الاقتصادي والتكنولوجي الدولي، إن "النية الأمريكية الكامنة في ربط المساعدات الإنسانية بقضية حقوق الإنسان هي طريقة لإضفاء الشرعية على ضغطها على الدول ذات السيادة وتنفيذ مخطط سياسي شرير".

ويقول المنشور إنه في الوقت الذي يواجه فيه العالم بأسره صعوبات اقتصادية خطيرة بسبب الوباء، فإن واشنطن "تحاول استخدام معاناة الآخرين وألمهم لتحقيق غايات سياسية شريرة".

وأفيد في وقت سابق أن الولايات المتحدة مستعدة للنظر في إمكانية توفير إمدادات إنسانية لكوريا الشمالية من لقاحات ضد فيروس كورونا إذا تقدمت بيونغ يانغ بطلب.

المصدر: تاس