إلغاء أكثر من 440 رحلة جوية في مطارات بكين بسبب الأمطار الغزيرة

ألغى المطاران الدوليان في بكين، "داشينغ" و"شودو"، اليوم الاثنين، أكثر من 440 رحلة ن بسبب هطول أمطار غزيرة على العاصمة الصينية.

وكان من المقرر أن أن تنطلق من مطار شودو 806 رحلات اليوم الإثنين، تم إلغاء 285 رحلة منها، وفي مطار داشينغ، تم إلغاء 156 رحلة من أصل 598 رحلة.

وتشهد بكين نزول أمطار غزيرة منذ مساء أمس الأحد، وبحسب مكتب الأرصاد الجوية بالمدينة، فإن هذا هو أقوى هطول للأمطار في العاصمة منذ بداية العام، وقد تجاوزت كميات الأمطار في بعض مناطق العاصمة 150 مليمترا.

المصدر: تاس