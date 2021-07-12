كوريا الجنوبية تفرض أكثر القيود صرامة في العاصمة سيئول لمحاصرة كورونا

أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، تسجيل 1100 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بالتزامن مع بدء سريان أكثر القيود صرامة في البلاد بسيئول، في محاولة لوقف أسوأ تفش للفيروس على الإطلاق.

وأظهرت بيانات وكالة مكافحة الأمراض والوقاية منها بكوريا الجنوبية، أن هذا أعلى عدد على الإطلاق يتم تسجيله في يوم أحد، على الرغم من أنه أقل من ثلاثة أيام متتالية من الأرقام القياسية التي بلغت 1378 إصابة يوم الجمعة.

وتسببت الموجة الجديدة من الإصابات حتى الآن في عدد أقل من الحالات الخطيرة والوفيات، مقارنة بالموجات السابقة بعد أن تم الآن تطعيم كثيرين من الكوريين الجنوبيين الأكبر سنا والأكثر عرضة للإصابة ضد الفيروس.

وبهذا يرتفع إجمالي عدد الإصابات في كوريا الجنوبية حتى الآن إلى 169146، إضافة إلى 2044 حالة وفاة، وهو أقل بكثير من الأعداد، التي شهدتها كثير من الدول الصناعية الأخرى.

لكن السلطات الصحية أبدت مخاوفها بشأن العدد المتزايد من المصابين من الشبان الذين لم يتم تطعيمهم بعد، وانتشار سلالة "دلتا" شديدة العدوى في عمليات التفشي الأخيرة.

وفرضت الحكومة ابتداء من اليوم الاثنين أشد مستويات التباعد الاجتماعي صرامة في سيئول والمناطق المجاورة لأول مرة، بما في ذلك حظر تجمع أكثر من شخصين بعد الساعة السادسة مساء.

المصدر: رويترز