فرنسا: إغلاق مالطا حدودها أمام المسافرين غير المطعمين ضد كورونا مخالف للقواعد الأوروبية

اعتبر وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية كليمان بون أن قرار مالطا إغلاق حدودها أمام المسافرين غير المطعمين ضد كورونا "مخالف للقواعد الأوروبية".

وقال بون خلال برنامج "غران راندي فو" عبر إذاعة "أوروبا 1": "لا أدين القرار الذي اتخذته مالطا، لكنه مخالف للقواعد الأوروبية وأعتقد أنه يجدر بنا الالتزام بإطارنا وتطبيقه بالكامل".

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وأضاف: "هذا الإطار هو الشهادة الصحية الأوروبية.. من المحبذ أن يعودوا عن قرارهم".

وتابع: "لم ننجح على الدوام في التنسيق في ما بيننا في أوروبا خلال هذه الأزمة، لكننا لمرة لدينا شهادة صحية، هي نفسها في كل أنحاء أوروبا".

وأشار إلى أن "ما فعلته مالطا هو أنها لم تعد تعترف سوى باللقاح. وهذا يجب أن ينبهنا إلى أنه إذا ما تدهور الوضع، فإن محاولات الإغلاق المخالفة أحيانا للقواعد ستتزايد".

وأضاف: "لدينا إطار أوروبي منسق يؤمن حماية، وهذا الإطار هو ما يجب تطبيقه".

ولفت إلى أنه "من غير الوارد معاقبة مالطا"، مضيفا: "ما يهمني هو حماية عطل الفرنسيين والأوروبيين".

المصدر: "مونت كارلو"