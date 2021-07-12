شرطة لندن تعتقل 45 شخصا خلال نهائي بطولة أوروبا لكرة القدم

قالت الشرطة البريطانية إنها احتجزت 45 شخصا بعد اشتباكات بين مشجعين ومسؤولين عن حفظ النظام عند استاد ويمبلي الذي استضاف نهائي بطولة أوروبا لكرة القدم 2020 بين إيطاليا وإنجلترا.

وقالت شرطة لندن، مساء الأحد، في تغريدة عبر "تويتر": "نفذنا 45 عملية اعتقال خلال تنفيذ مهام حفظ الأمن أثناء نهائي بطولة أوروبا اليوم".

وأضافت التغريدة: "لا يزال عدد من أفراد الشرطة في الخدمة يساعدون المشجعين على مغادرة ويمبلي أو وسط لندن".

وانتهت المباراة بفوز إيطاليا على إنجلترا في البطولة بضربات الترجيح، وبدأت اضطرابات محدودة قرب ويمبلي قبيل المباراة خاصة بعد أن حاولت مجموعة مشجعين التسلل إلى حرم الملعب، لتستأنف أعمال شغب محدودة في شوارع لندن بعد خسارة المنتخب الإنجليزي.

كما نشر ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي لقطات فيديو تظهر مشجعين لمنتخب إنجلترا وهم يهاجمون مشجعين لمنتخب إيطاليا.

Italy won and I'm Italian, time to hide, London went deadly quiet after the loss, if this was before match, imagine after pic.twitter.com/JkT144cd0p — ZMG (@ZaidMGames) July 11, 2021

Italy fans were attacked after the game in Wembley, London. Seeing all the racial slurs being thrown at Sancho, Rashford and Saka, I'm really happy Italy won. England fans🤮 #Euro2020Final#EURO2020pic.twitter.com/l0Z43WFvOG — King Melvin👑 (@melvinnasasira) July 11, 2021

Another Nothern Ireland is happening right now in London. What's a show of savagery in the English fans!! pic.twitter.com/5OKDYhc0Q5 — Maada Vasan Kanneh (@VasanMaada) July 11, 2021

Reuters LEE SMITH

Sputnik

المصدر: RT