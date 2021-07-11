إيران تدعو الاتحاد الأوروبي لتوضيح موقفه حيال مشاركة رئيس وزراء سلوفينيا بمؤتمر لمنظمة "مجاهدي خلق"

دعت إيران الاتحاد الأوروبي لتوضيح موقفه حيال مشاركة رئيس الوزراء السلوفيني يانيز يانشا في اجتماع لمنظمة "مجاهدي خلق" الإيرانية المعارضة، في العاصمة الفرنسية باريس.

وأعلنت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان لها، أن وزير الخارجية محمد جواد ظريف، دان خلال مكالمة مع الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، "الخطوة غير المقبولة لرئيس الوزراء السلوفيني، ودعا إلى توضيح موقف الاتحاد الأوروبي حيال هذه المشاركة"​​​.

بدوره، أعرب بوريل عن "أسفه لحضور يانشا هذا الاجتماع"، مؤكدا أن "تصريحاته (يانشا) وما قيل في الاجتماع لا تمثل بأي حال من الأحوال موقف الاتحاد الأوروبي بشأن العلاقات مع إيران، ولا تتماشى بأي حال من الأحوال مع قدرة ومكانة الاتحاد الأوروبي".

وأبلغت وزارة الخارجية الإيرانية اليوم الأحد، السفيرة السلوفينية لدى طهران كريستينا رادي احتجاجا رسميا على مشاركة رئيس وزراء بلادها في مؤتمر لمنظمة مجاهدي خلق التي تصنفها إيران "تنظيما إرهابيا".

المصدر: "سبوتنيك"