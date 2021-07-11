استطلاعات: حزب بوريسوف يحقق 23.5 % من الأصوات في الانتخابات البلغارية

أظهرت استطلاعات للرأي أن حزب "مواطنون من أجل التنمية الأوروبية في بلغاريا" بزعامة رئيس الوزراء بويكو بوريسوف حقق حوالي 22 إلى 23 % من الأصوات بالانتخابات البرلمانية.

وقدرت مؤسسة "ألفا ريسيرش" للإحصاء أن حزب "مواطنون من أجل التنمية الأوروبية في بلغاريا" حقق نسبة 23.5 % من الأصوات، فيما قدرت مؤسسة "غالوب إنترناشونال" تحقيق هذا الحزب نسبة 22.1 % من الأصوات.

وأدلى الناخبون في بلغاريا بأصواتهم، في انتخابات برلمانية ستقرر قدرة أحزاب معارضة على تشكيل حكومة مقبلة، بعد هيمنة بوريسوف، طوال 10 سنوات.

وهذه الانتخابات هي الثانية التي تشهدها بلغاريا خلال 3 أشهر، بعد الانتخابات التي جرت في أبريل الماضي وأسفرت عن ظهور برلمان مقسم فشل في تشكيل حكومة، مما يؤكد على الانقسامات السياسية العميقة في بلغاريا بسبب تركة حكم بوريسوف.

المصدر: "رويترز" + RT