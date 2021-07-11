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تركيا تعلن تحييد اثنين من عناصر حزب "العمال الكردستاني" بشمال العراق

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تركيا تعلن تحييد اثنين من عناصر حزب
Reuters
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أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الأحد، "تحييد" إرهابيين اثنين من حزب "العمال الكردستاني" ( التركي) بشمال العراق.

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وأوضحت الوزارة في بيان أن غارة جوية استهدفت مواقع الإرهابيين في منطقة أفشين، بعد رصدهم في إطار عملية "مخلب البرق".

وأكدت الوزارة: "استمرار عمليات مكافحة عناصر "بي كا كا" (حزب العمال الكردستاني) الإرهابية بكل حزم وتصميم".

وفي 23 أبريل الماضي أطلقت تركيا بالتزامن عمليتي "مخلب البرق" و"مخلب الصاعقة" ضد حزب العمال الكردستاني في مناطق متينا وأفشين ـ باسيان، بشمال العراق.

المصدر: الأناضول

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