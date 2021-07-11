إجلاء الآلاف بسبب الفيضانات في إقليم سيتشوان الصيني

أجبرت الأمطار الغزيرة والفيضانات آلاف الأشخاص على النزوح في إقليم سيتشوان بجنوب غرب الصين حيث حثت السلطات المواطنين بجميع أنحاء البلاد على الاستعداد لمزيد من الأمطار الغزيرة.

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وفي سيتشوان أدت الأمطار الغزيرة منذ يوم الجمعة إلى ارتفاع منسوب المياه في 14 نهرا وجرفت القوارب والجسور وأجبرت ما يربو على 4600 شخص على إخلاء منازلهم.

وفي حين لم ترد أنباء عن وقوع إصابات، قالت وسائل إعلام رسمية إن الأمطار والفيضانات أثرت على أكثر من 120 ألف شخص وأدت إلى إلغاء بعض خدمات القطارات وتسببت في خسائر تجاوزت 176 مليون يوان (27 مليون دولار) ووردت أنباء عن انقطاع الكهرباء عن نحو 27 ألف منزل في مدينة باتشونغ بإقليم سيتشوان.

وعلى بعد 900 كيلومتر إلى الشمال الشرقي في مدينة شينتشو بمقاطعة شانشي، أظهرت صور على وسائل الإعلام الحكومية سيارات تسير في شوارع تغمرها المياه ورفعت مدينة جينتشنغ، الواقعة أيضا في مقاطعة شانشي، التحذير من هطول الأمطار الغزيرة إلى اللون الأحمر، وهو أعلى مستوى.

وجدد المركز الوطني للأرصاد الجوية في الصين اليوم الأحد حالة التأهب للعواصف المطيرة في جميع أنحاء البلاد وتوقع هطول أمطار غزيرة على مساحات شاسعة من شمال ووسط الصين.

المصدر: رويترز