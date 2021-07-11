بومبيو: بوتين يرى ضعف بايدن.. ويجب أن يكون أكثر صرامة مع روسيا

قال وزير الخارجية السابق، مايك بومبيو، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "يرى ضعف" نظيره الأمريكي جو بايدن عندما دعا الأخير إلى اتخاذ تدابير لمنع الهجمات الإلكترونية.

وأضاف بومبيو في مقابلة مع قناة "سكاي نيوز": "بوتين يرى الرئيس (بايدن) الذي قال له ما يلي: "اسمع، هذه قائمة من 16 منشأة يجب ألا تلمسها".

وأوضح بومبيو أنه "يوجد في الوقت نفسه الآلاف من المنشآت الأخرى التي يمكن أن تكون عرضة لهجمات محتملة".

ووفقا لوزير الخارجية ألأمريكي السابق، فإنه "يجب على واشنطن أن توضح لموسكو العواقب الوخيمة والسريعة الممكنة".

وأضاف أنه "ليس من الصعب علينا أن نجيب عليها بالمثل. هذا لا يتطلب حشدا هائلا للقوات، أو شيء من هذا القبيل". واختتم بومبيو حديثه قائلا: "هذا هو الجواب الذي يجب أن نكون مستعدين له".

وفي وقت سابق، أجرى الرئيسين الروسي والأمريكي محادثة هاتفية، بحث بحث خلالها الوضع في سوريا ومسألة الجرائم الإلكترونية وغيرها من القضايا.

وقبل ذلك التقى بوتين وبايدن في جنيف الشهر الماضي، حيث بحثا العلاقات الثنائية وعدد من المسائل والقضايا الدولية.

المصدر: نوفوستي