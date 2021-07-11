وسائل إعلام: " فايزر" سيبلغ السلطات الأمريكية بضرورة أخذ جرعة ثالثة معززة من لقاح كورونا

أفادت صحيفة "واشنطن بوست" بأن شركتي "فايزر" و"بيونتيك" ستقدمان للسلطات الأمريكية في الأيام القريبة القادمة معلومات حول ضرورة أخذ جرعة معززة من لقاحهما المضاد لفيروس كورونا.

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وكانت الشركتان قد أعلنتا سابقا نيتهما تقديم المعلومات حول الجرعة المعززة من لقاحهما للمسؤولين في الولايات المتحدة وأوروبا في الأسابيع القادمة، غير أن السلطات الأمريكية قالت إنه لا ترى أي حاجة إلى لقاحات إضافية ضد فيروس كورونا للأمريكيين الملقحين بالكامل.

هذا وأفادت وسائل إعلام بأن اللقاء مع الشركتين قد تجري الاثنين القادم وقد يحضره كبير اختصاصي الأمراض المعدية الأمريكي، إينتوني فاوتشي، ورئيس معهد الصحة الأمريكي، فرانسيس كولينز والرئيس المؤقت لدائرة الإشراف الصحي على نوعية الأغذية والأدوات، جانيت فودكوك، وكبير العلماء لمكافحة كورونا، دافيد كيسلر، ورئيس الإشراف على الأمراض ومنعها، روشيل فالينسكي وكبير الجراحين، فيفيك مورتي.

وكان منسق البيت الأبيض للاستجابة للجائحة، جيفري زينتس، يقول سابق في مقابلة تلفزيونية إن السلطات الأمريكية جاهزة لاستخدام الجرعات المعززة للقاح كورونا اذا قدمت العلماء التوصيات المناسبة.

المصدر: نوفوستي