قائد البحرية الإيرانية: الولايات المتحدة مرعوبة من تواجد الدوريات البحرية الإيرانية بالمحيط الأطلسي

أكد قائد القوة البحرية للجيش الإيراني، الأدميرال حسين خانزادي، أن "الولايات المتحدة مرعوبة من تواجد الدوريات البحرية الإيرانية بالمحيط الأطلسي رغم أنها تبعد مسافة 5 آلاف ميل عنها".

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وفي حوار مع القناة الأولى في التلفزيون الإيراني، اعتبر حسين خانزادي أن "السبب في رعب الولايات المتحدة يعود إلى أن تواجد إيران يكسر هيمنتها"، لافتا إلى أن "القوة البحرية الإيرانية تتواجد في شمال المحيط الهندي كقوة بحرية مقتدرة عابرة للمحيطات".

ولفت إلى "انعقاد اجتماع قادة القوة البحرية للدول المطلة على المحيط الهندي "آيونز" باستضافة فرنسا في جزيرة ريونيون".

وأوضح قائلا: "لقد كانت لنا لقاءات على هامش الاجتماع مع قادة القوة البحرية لألمانيا وهولندا وفرنسا وأعلنا لهم مواقف إيران الحازمة حول التحالفات الإقليمية التي هم أعضاء فيها وقالوا بأنهم سينقلون هذه المواقف إلى بلدانهم ويبدو أن الأوروبيين يعتزمون فصل طريقهم عن الأميركيين".

وتابع: "خلال اللقاء مع قائد القوة البحرية الفرنسية أشرنا إلى مواضع السفن الحربية للدول المختلفة على خارطة للخليج الفارسي وقلنا ما معنى تشكيلكم تحالفا في منطقة الخليج في حين أن خليج عدن هو الذي يواجه زعزعة الأمن؟ حيث قال بأنه متفق معنا شخصيا في هذا الرأي".

وأردف: "يبدو أن الأوروبيين واقعون تحت ضغوط الاميركيين وأن أميركا هي التي تمارس الخبث في هذا المجال".

وفي إطار الحديث عن تأسيس مركز لتنسيق الأمن البحري، قال الأدميرال الإيراني: "إننا ومنذ فترة طويلة كنا نفكر بتأسيس مركز ليقوم بتوجيه الجهود الرامية لتوفير الأمن البحري في اجتماع "آيونز"، وهذا المركز هو الآن قيد التأسيس في منطقة تشابهار الحرة (جنوب شرق ايران) ويهدف لجمع البيانات والإشراف على منطقة شمال المحيط الهندي، ويجب إشراك الدول بهذه البيانات والحيلولة دون أي نشاط مخل بالأمن البحري، وبإمكان هذا المركز أيضا توجيه العمليات البحرية".

وأكمل: "إن القوة البحرية للجيش الإيراني هي الآن أيضا على اتصال مباشر مع جميع الدول الأعضاء في مجموعة الدول المطلة على المحيط الهندي آيونز".

المصدر: وكالة "فارس"