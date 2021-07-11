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مصرع 12 شخصا بانقلاب حافلة تقل مهاجرين شرقي تركيا

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مصرع 12 شخصا بانقلاب حافلة تقل مهاجرين شرقي تركيا
Reuters
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لقي 12 شخصا مصرعهم وأصيب 20 آخرون، جراء انقلاب حافلة صغيرة تقل مهاجرين غير نظاميين في ولاية وان شرقي تركيا.

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وأفادت وكالة "الأناضول" نقلا عن مصادر أمنية، بأن حافلة صغيرة كانت تقل ركابا أكثر من طاقتها الاستيعابية قرب قرية يوماقلي، انقلبت لسبب لم يعرف بعد.

وأكدت المصادر أن فرق الإسعاف والإنقاذ والإطفاء هرعت إلى مكان الحادث على الفور.

وأوضحت أنه بعد انقلاب الحافلة اشتعلت النيران فيها ما استدعى تدخل رجال الإطفاء.

وأكدت المصادر أن الحادث أسفر عن مصرع 12 شخصا، وإصابة 20 آخرين نقلوا إلى المستشفيات القريبة في المنطقة.

المصدر: الأناضول

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