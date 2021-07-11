الصين..إجمالي جرعات اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المعطاة تجاوز الـ1.370 مليار جرعة

كشفت بيانات لجنة الصحة الوطنية الصينية، اليوم الأحد، أن الصين قدمت لسكانها نحو 9 ملايين جرعة من اللقاحات ضد فيروس كورونا في 10 يوليو الجاري، ليصل الإجمالي إلى 1.374 مليار جرعة.

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وقالت اللجنة الوطنية للصحة اليوم، إن بر الصين الرئيسي سجل 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم أمس السبت، نزولا من 26 إصابة قبل يوم.

وذكرت اللجنة في بيان أن 12 من الإصابات الجديدة محلية. وقالت إن عدد الإصابات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض بلغ 17 ، ارتفاعا من 16 قبل يوم. ولا تصنف الصين تلك الإصابات على أنها حالات إصابة مؤكدة.

ويبلغ حاليا إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي 92039 ، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.

المصدر: رويترز