وسائل إعلام محلية تشكك في صحة خطاب أرملة رئيس هايتي المغتال

شكك العديد من الهايتيين بصحة رسالة صوتية نشرتها في "تويتر" "مارتن مويس، أرملة الرئيس الهايتي المغتال، جوفينيل مويس، بعد نقلها إلى المستشفى، وفقا لصحيفة هايتيان تايمز المحلية.

وظهر التسجيل الصوتي المعني على تويتر من قبل مارتن مويس يوم السبت. وأكدت زوجة الزعيم الهايتي المقتول في الشريط مقتل زوجها على يد مرتزقة، مضيفة أن "مرتزقة آخرين يريدون تدمير حلمه ورؤيته للوطن".

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وبحسب مارتن مويس، قُتل زوجها لمحاولته تنفيذ عدد من المشاريع في هايتي على وجه الخصوص، لتنظيم استفتاء وانتخابات.

ومع ذلك، كما يؤكد المنشور، فإن العديد ممن سمعوا سابقا خطاب مارتن مويس البالغة من العمر 47 عاما شككوا في أن الصوت الموجود في التسجيل يخص صاحبة الحساب.

ونقلت الصحيفة عن أحد مستخدمي تويتر: "يا رفاق، لماذا تفعلون هذا؟ هذا ليس صوت مارتن. أنتم مجموعة من الكذابين".

وقُتل رئيس هايتي، جوفينيل مويس، برصاصة قاتلة في هجوم على منزله في يوليو، وأصيبت زوجته مارتن مويس، وهي الآن بحالة مستقرة في مستشفى في ميامي (الولايات المتحدة الأمريكية).

وأعلنت السلطات الهايتية عن اعتقال متهمين باغتيال الرئيس.

المصدر: نوفوستي