المكسيك تسجل 232 وفاة و9581 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية عن تسجيل 232 وفاة و9581 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 234907، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى مليونين و586721.

وتقول الحكومة إنه من المرجح أن يكون العدد الحقيقي للإصابات أعلى بكثير من المعلن.

وتشير بيانات منفصلة نشرت في الآونة الأخيرة إلى أن العدد الفعلي للوفيات يزيد عن الرقم الرسمي بنسبة 60 في المئة على الأقل.

المصدر: "رويترز"





