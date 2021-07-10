في رسائل متبادلة.. الرئيسان الصيني والكوري الشمالي يتعهدان بتعزيز التعاون

تبادل الرئيسان الكوري الشمالي كيم جونغ أون والصيني شي جين بينغ رسائل تعهدا فيها بتعزيز التعاون، في الذكرى السنوية لمعاهدة الصداقة والتعاون والمساعدة المتبادلة بين البلدين.

وأفادت وكالة الأنباء الكورية الشمالية المركزية بأن كيم قال في رسالته إلى نظيره الصيني إن "التعاون أمر حيوي في مواجهة القوى الأجنبية المعادية".

وأضاف أنه "على الرغم من الوضع الدولي المعقد في السنوات الأخيرة، تزداد الثقة والصداقة العسكرية بين كوريا الديمقراطية والصين يوما بعد يوم".

من جانبه، قال شي في رسالته إلى كيم إنه "يعتزم تعزيز التواصل وقيادة علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين بثبات إلى مرحلة جديدة".

المصدر: "رويترز"