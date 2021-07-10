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فنزويلا تعلن اعتقال ثلاثة مسلحين وتصادر أسلحة أمريكية وكولومبية

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فنزويلا تعلن اعتقال ثلاثة مسلحين وتصادر أسلحة أمريكية وكولومبية
Reuters LG
أسلحة مصادرة -صورة تعبيرية-
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قالت نائبة الرئيس الفنزويلي ديلسي رودريغيز إن عملية أمنية ضد الجماعات المسلحة في غرب العاصمة كاراكاس أسفرت عن اعتقال ثلاثة مسلحين ومصادرة أسلحة عسكرية أمريكية وكولومبية.

وخلال كلمة بثتها قناة VTV، قالت رودريغيز: "أسرنا ثلاثة مسلحين كولومبيين وصادرنا أسلحة تابعة للقوات المسلحة الأمريكية والكولومبية".

ويشهد غرب كاراكاس عمليات إطلاق نار بين الجيش والعصابات المحلية منذ 7 يوليو الجاري، فيما عرضت الحكومة الفنزويلية مكافآت تصل إلى 500 ألف دولار مقابل معلومات تؤدي إلى اعتقال قادة العصابات.

وكان الرئيس نيكولاس مادورو اتهم قوى غربية ووكالة الاستخبارات الأمريكية بإعداد خطة لزعزعة الأمن في بلاده.

المصدر: وكالات

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