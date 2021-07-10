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إيران.. خلل فني بأنظمة الحواسيب وشبكة الإنترنت بوزارة الطرق بعد يوم من هجوم سيبراني بمؤسسة القطارات

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إيران.. خلل فني بأنظمة الحواسيب وشبكة الإنترنت بوزارة الطرق بعد يوم من هجوم سيبراني بمؤسسة القطارات
Reuters WANA NEWS AGENCY
شوارع في العاصمة الإيرانية طهران
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أفادت وزارة الطرق الإيرانية، اليوم السبت، بـ"خلل فني في أنظمة الحواسيب وشبكة الإنترنت بالوزارة "، مؤكدة أن "التحقيق جار لمعرفة الأسباب".

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وقال قاسم بي نياز، رئيس مركز الاتصالات والمعلومات بوزارة الطرق الإيرانية:

"يجري التحقيق في عطل سيبراني بوزارة الطرق الإيرانية".

وأضاف: "في أعقاب العطل السيبراني في أنظمة الكمبيوتر لموظفي وزارة الطرق، يجري التحقيق في الموضوع من قبل الخبراء الفنيين في الوزارة..قبل ظهر اليوم ظهر خلل إلكتروني في أنظمة الحاسب الآلي لموظفي وزارة الطرق، وبعد ذلك لم نعد قادرين على الدخول في موقع الوزارة وبواباتها الفرعية على الإنترنت".

وأكمل: "الخبراء الفنيون يدرسون الموضوع ، وسيتم الإعلان عن أي معلومات جديدة في حال توفرها".

تجدر الإشارة إلى أن ذلك يأتي ذلك بعد يوم من تعطل أنظمة الكمبيوتر في مؤسسة القطارات الإيرانية، حيث تحدثت مصادر في المؤسسة عن تعرضها لهجوم سيبراني.

المصدر: RT

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