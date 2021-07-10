حكومة كابل تعلن صد هجوم لـ"طالبان" في قندهار واستعادة مناطق في بدخشان وقندوز

أعلنت الحكومة الأفغانية عن تحقيق قواتها انتصارات ميدانية في صراعها الرامي إلى استعادة السيطرة على المناطق التي سقطت مؤخرا في قبضة حركة "طالبان".

وأعلنت وزارة الداخلية الأفغانية اليوم السبت أن قواتها استعادت مديرية يفتل السفلى في ولاية بدخشان بشمال شرق البلاد والتي سيطرت عليها "طالبان" مؤخرا.

كما أكدت الوزارة مساء أمس أن قواتها استعادة السيطرة على مديرية علي آباد في ولاية قندوز بشمال البلاد، مشيرة إلى أن عمليات عسكرية انطلقت لاستعادة المناطق التي سيطرت عليها "طالبان" مؤخرا.

وفي ثاني اكبر مدن البلاد، قندهار، ذكر مسؤولون أمنيون أن القوات الحكومية صدت الهجوم الذي شنته "طالبان" مساء أمس الجمعة.

ونقلت قناة "طلوع نيوز" الأفغانية عن مصادر قولها إن مسلحي "طالبان" خلال هجومهم على المنطقة السابعة في المدينة استولوا على اثنتين من نقاط الجيش هناك، غير أن محافظ ولاية قندهار، روح الله خان زاده، قلل من خطورة هذه التطورات قائلا: "ليس هناك أي حادث كبير، وبإمكاني تطمين سكان قندهار بأننا طالما نبقى على قيد الحياة لن نسمح لطالبان بدخول المدينة".

وأكد مسؤولون في الشرطة، حسب "طلوع نيوز"، صد الهجوم الأخير، مشيرين إلى أن الوضع تحت السيطرة وطالبان تكبدت خسائر ملموسة في الأرواح.

وبالإضافة إلى قندهار، حيث تسيطر طالبان حاليا على 10 مناطق، تجابه القوات الحكومية مسلحي الحركة في مراكز ولايات قندوز وبغلان وهراة وغزني وفارياب ووردك.

كما تواصل القوات الحكومية حملتها لاستعادة مدينة قلعه نو في ولاية بادغيس، وأفادت قناة 1TV نقلا عن موظف طبي محلي بأن أربعة مدنيين قتلوا وأصيب 77 آخرون خلال الأيام الثلاثة الأخيرة جراء المواجهات المتواصلة في المدينة.

في غضون ذلك، صرح المتحدث باسم حاكم ولاية هراة، جيلاني فرهاد، في حديث لوكالة "فرانس برس" اليوم بأن الحكومة تستعد لإرسال قوات قريبا بهدف استعادة مدينة إسلام قلعة الواقعة عند الحدود مع إيران، والتي تشكل أكبر معبر حدودي في البلاد وسقطت مؤخرا في قبضة طالبان.

المصدر: "طلوع نيوز" + 1TV + "فرانس برس"