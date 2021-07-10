إيران تسجل 151 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي في إيران عن 151 حالة وفاة جديدة بين المصابين بكورونا اليوم السبت، وارتفاع عدد المتوفين من جراء هذا الوباء في البلاد إلى 85 ألفا و694 شخصا.

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وأضاف بيان لوزارة الصحة حول آخر الإحصائيات المتعلقة بتفشي وباء كورونا في إيران، أن الوزارة سجلت 11 ألفا و664 إصابة جديدة، منذ أمس الجمعة لغاية اليوم وزيادة عدد المصابين إلى ثلاثة ملايين و355 الاف و786 شخصا.

وأشار البيان، إلى تعافي ثلاثة ملايين و10 ألفا و90 شخصا من بين المصابين بفيروس كورونا في البلاد لحد الآن، بينما يرقد 3 آلاف و602 شخصا داخل مراكز العناية المشددة لدى المستشفيات والمراكز العلاجية في أنحاء البلاد.

المصدر: "إرنا"