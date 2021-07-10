الولايات المتحدة تسلم أفغانستان نحو 1,5 مليون جرعة من لقاح واق من فيروس كورونا

أعلنت السفارة الأمريكية في كابل، اليوم السبت، أنها سلمت وزارة الصحة الأفغانية 1,48 مليون جرعة من لقاح "جونسون أند جونسون" الواقي من مرض "كوفيد-19"​​​.

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وذكرت السفارة عبر حسابها على "تويتر" أن القائم بأعمال السفير روس ويلسون سلم، خلال احتفالية الليلة الماضية، "1,48 مليون جرعة من لقاح جونسون أند جونسون إلى وزير الصحة الأفغاني الدكتور وحيد مجروح".

وأضافت السفارة أن تسليم هذه الجرعات جاء "تنفيذا لوعدنا للشعب الأفغاني بالبقاء شريكا دائما وصديقا خلال الأزمات والتحديات. واليوم، تقف الولايات المتحدة بحزم وفخر مع شعب أفغانستان وستواصل القيام بذلك لسنوات قادمة".

وتعد هذه الشحنة الأولى من إجمالي 3,3 مليون جرعة من لقاح "جونسون أند جونسون" وعدت واشنطن بمنحها إلى أفغانستان، بحسب الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

وتشهد أفغانستان ارتفاعا في الإصابات اليومية بمرض "كوفيد-19"، فيما حذرت وزارة الصحة الأفغانية مؤخرا من أن البلاد ستواجه كارثة قريبا إذا لم ينتبه الناس إلى البروتوكولات الصحية.

وبلغ إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا في أفغانستان أكثر من 132 ألفا، توفي منهم 5638 شخصا.

المصدر: "سبوتنيك"