فيتنام تحصل على مليوني جرعة من لقاح كورونا في إطار برنامج "COVAX" الدولي

حصلت فيتنام على 2,04 مليون جرعة من لقاح "موديرنا" الأمريكي ضد فيروس كورونا، في إطار برنامج "COVAX" الدولي الهادف لضمان الوصول المتساوي لبلدان العالم إلى اللقاحات الآمنة والفعالة.

إقرأ المزيد

ووصلت أول دفعة من هذا اللقاح إلى فيتنام كمساعدة من الحكومة الأمريكية، اليوم السبت، إلى مطار نويباي في العاصمة الفيتنامية هانوي.

وأفادت وزارة الصحة الفيتنامية، بأنه قد وصلت إلى البلد حتى الآن نحو 5 ملايين جرعة من اللقاحات المنتجة من قبل الشركات المختلفة، بما في ذلك 2,5 مليون جرعة في إطار برنامج "COVAX".

وتنوي فيتنام العام الجاري الحصول من الخارج إجماليا على 105 ملايين جرعة من اللقاحات المضادة لكورونا، بما فيها نحو 39 مليون جرعة وفق برنامج "COVAX" الدولي.

وإضافة إلى ذلك توصلت فيتنام إلى اتفاقات حول الإمدادات التجارية للقاحات إلى أراضيها مع شركة "أسترازينيكا" البريطانية السويدية، والشركة الروسية المنتجة للقاح "سبوتنيك V"، وشركتي "فايزر" و"موديرنا" الأمريكيتين.

وتستمر حملة التطعيم ضد كورونا في فيتنام منذ مارس الماضي، وقد شملت نحو 4 ملايين شخص من أصل 96 مليون شخص يقطنون البلاد. وتلقى أكثر من 240 ألف شخص جرعتين من اللقاح.

وتدل معلومات لجنة التنسيق الوطنية الفيتنامية لمنع انتشار فيروس كورونا على أن البلاد سجلت منذ يناير العام الماضي 27400 حالة إصابة بفيروس كورونا، ووفاة 110 أشخاص، فيما يتلقى 18306 مرضى حاليا العلاج في المستشفيات.

المصدر: نوفوستي