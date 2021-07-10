 
مباشر

ماليزيا تسجل رقما قياسيا في عدد الإصابات الجديدة بكورونا لليوم الثاني على التوالي

أخبار العالم

ماليزيا تسجل رقما قياسيا في عدد الإصابات الجديدة بكورونا لليوم الثاني على التوالي
Reuters
ماليزيا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qsra

سجلت ماليزيا، اليوم السبت، رقما قياسيا في عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا لليوم الثاني على التوالي بلغ 9353 حالة.

إقرأ المزيد
أكبر حزب ماليزي يطالب باستقالة رئيس الوزراء بسبب تدهور الوضع الوبائي في البلاد
أكبر حزب ماليزي يطالب باستقالة رئيس الوزراء بسبب تدهور الوضع الوبائي في البلاد

وكانت ماليزيا سجلت، أمس الجمعة، 9180 إصابة جديدة بالفيروس. ارتفع بذلك العدد الإجمالي لحالات الإصابة منذ تفشي الجائحة إلى 827191.

وعلى الرغم من أن منطقة جنوب شرق آسيا تجنبت أسوء سيناريو عند انتشار جائحة كورونا العام الماضي، فإنها تواجه حاليا زيادة قياسية في عدد الوفيات والإصابات وانخفاض معدلات التطعيم في الوقت نفسه، إذ تعرقل سلالات شديدة العدوى من الفيروس جهود السيطرة عليه.

وفي الوقت الذي تعلن فيها عدد من بلدان العالم مثل بريطانيا وألمانيا وفرنسا جاهزيتها لرفع القيود الباقية لمكافحة الجائحة بعد تفشي المرض، تشدد حكومات جنوب شرق آسيا الإجراءات، على أمل بأن تساهم إجراءات الإغلاق في الحد من الزيادة الكبيرة والسريعة في الإصابات التي بدأت في مايو الماضي.

المصدر: رويترز

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا