ماليزيا تسجل رقما قياسيا في عدد الإصابات الجديدة بكورونا لليوم الثاني على التوالي

سجلت ماليزيا، اليوم السبت، رقما قياسيا في عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا لليوم الثاني على التوالي بلغ 9353 حالة.

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وكانت ماليزيا سجلت، أمس الجمعة، 9180 إصابة جديدة بالفيروس. ارتفع بذلك العدد الإجمالي لحالات الإصابة منذ تفشي الجائحة إلى 827191.

وعلى الرغم من أن منطقة جنوب شرق آسيا تجنبت أسوء سيناريو عند انتشار جائحة كورونا العام الماضي، فإنها تواجه حاليا زيادة قياسية في عدد الوفيات والإصابات وانخفاض معدلات التطعيم في الوقت نفسه، إذ تعرقل سلالات شديدة العدوى من الفيروس جهود السيطرة عليه.

وفي الوقت الذي تعلن فيها عدد من بلدان العالم مثل بريطانيا وألمانيا وفرنسا جاهزيتها لرفع القيود الباقية لمكافحة الجائحة بعد تفشي المرض، تشدد حكومات جنوب شرق آسيا الإجراءات، على أمل بأن تساهم إجراءات الإغلاق في الحد من الزيادة الكبيرة والسريعة في الإصابات التي بدأت في مايو الماضي.

المصدر: رويترز