دالاي لاما يعلق على وباء كورونا ومصير 7 مليارات نسمة

قال الدالاي لاما إنه يجب على جميع الدول أن تدرك أن 7 مليارات شخص على الأرض مصيرهم مرتبط ببعضهم البعض، وأن المسؤولية مشتركة في مكافحة وباء كورونا والتغلب عليه.

وقال في كلمة توجه بها إلى الأطباء الهنود: "نواجه اليوم وباء فيروس كورونا، مشكلة عالمية مشتركة، وجميع الناس يتحملون مسؤولية مشتركة لتعلم كيفية التعامل مع هذه المشكلة".

وأوضح أن "ذلك مرتبط ارتباطا مباشرا بإدراكنا لوحدة كل سكان الأرض البالغ عددهم 7 مليارات نسمة، وفهم أنه يجب أن نتعلم كيف نعيش معا على هذا الكوكب. التفكير في دولتي، وشعبي، ومجموعتي، مفاهيم عفا عليها الزمن، وتفكير ضيق الأفق"، مضيفا: "نحتاج إلى التفكير في كل البشرية".

وقال الزعيم الروحي البوذي، إنه "لكي تعيش البشرية في سلام وسعادة من المهم أن نأخذ في الاعتبار أن العلماء المعاصرين يسمون الناس حيوانات اجتماعية"، مشيرا إلى أن "الحيوانات الاجتماعية مرتبة لدرجة أن بقية المجموعة هي أساس بقائك ... اليوم نرى بوضوح أن مستقبل أي شخص من الشمال مرتبط بمستقبل شخص من الجنوب، والعكس صحيح".

المصدر: نوفوستي