اليابان تطلب إخلاء أكثر من 120 ألف ساكن بسبب هطول أمطار غزيرة

أفادت هيئة "الإذاعة والتلفزيون" اليابانية بأن السلطات أرسلت طلبات إخلاء لأكثر من 120 ألف ساكن في بعض المقاطعات الجنوبية، بسبب توقع هطول أمطار غزيرة، اليوم السبت.

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من جانبها، نبهت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية إلى توقع أعلى معدلات هطول الأمطار في ثلاث مقاطعات بجزيرة كيوشو، مما دفع بعض الحكومات المحلية إلى إصدار أوامر للسكان بالإخلاء، حيث أن ذلك يجري بعد أيام فقط من الانهيارات الأرضية التي شهدتها مدينة أتامي الساحلية بجنوب غربي طوكيو.

يذكر أنه في الأسبوع الماضي، شهد منتجع "أتامي" هطول أمطار غزيرة تسببت في انهيارات أرضية أدت إلى سقوط ما لا يقل عن 9 قتلى وفقد أثر 20 آخرين.

المصدر: "رويترز"