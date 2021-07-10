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إعلام عبري: إيران تكثف نشاطاتها ضد السياح الإسرائيليين في الخارج

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إعلام عبري: إيران تكثف نشاطاتها ضد السياح الإسرائيليين في الخارج
Reuters CHRISTIAN MANG
مواطنون يرفعون الأعلام الإسرائيلية مع إسرائيل وضد معاداة السامية في برلين
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أكدت هيئة البث الإسرائيلية "مكان" أن الدوائر الأمنية في إسرائيل رصدت "تكثيف إيران لنشاطاتها الرامية إلى ارتكاب اعتداءات ضد سياح إسرائيليين في أنحاء مختلفة من العالم".

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وأشارت القناة "11" العبرية إلى أن "إسرائيل تعتقد أن عملاء إيرانيين هم الذين وضعوا الخميس الماضي، الحقيبة المشبوهة في مطار بروكسل الدولي في بلجيكا، بهدف فحص الترتيبات الأمنية، توطئة لتنفيذ هجوم محتمل ضد مسافرين إسرائيليين".

المصدر: هيئة البث الإسرائيلية "مكان"

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