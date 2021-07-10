تايلاند تسجل عددا قياسيا من وفيات كورونا خلال يوم واحد
Reuters
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أعلنت تايلاند اليوم السبت عن تسجيل رقم قياسي في حالات الوفاة اليومية بفيروس كورونا بلغ 91 حالة ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 2625 منذ بدء الجائحة العام الماضي.
كذلك سجلت السلطات الصحية في تايلاند 9326 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 326832.
هذا وقد أعادت السلطات التايلاندية، أمس الجمعة، فرض مجموعة جديدة من القيود الصارمة، بما في ذلك حظر التجول وإغلاق مراكز التسوق، في 10 مناطق "حمراء داكنة"، أي مناطق فيها الوضع حرج بسبب تفشي وباء كورونا.
المصدر: رويترز