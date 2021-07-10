هايتي تطلب من الأمم المتحدة إرسال قوات لضمان الأمن في البلاد

أفادت وكالة "رويترز" بأن مكتب رئيس وزراء هايتي وجه رسالة إلى الأمم المتحدة يطلب فيها إرسال قوات إلى البلاد لضمان الأمن وحماية البنية التحتية في أعقاب اغتيال الرئيس جوفينيل مويز.

وجاء في الرسالة المؤرخة في 7 يوليو، أن الهدف من تلك الخطوة هو "دعم جهود الشرطة الوطنية لاستعادة الأمن والنظام العام على كامل أراضي البلاد".

ومن أجل إرسال قوات حفظ سلام إلى هايتي، سيتعين على مجلس الأمن الدولي تبني قرارا بهذا الصدد.

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وفي وقت سابق أكدت الولايات المتحدة أن سلطات هايتي توجهت إليها بطلب إرسال قوات أمريكية لحماية البنية التحتية في البلاد، وعلى خلفية موجة أخرى من الانفلات الأمني في أعقاب اغتيال الرئيس مويز.

وفي الأيام الأخيرة شهدت شوارع المدن في هايتي أعمال شغب واشتباكات بين الشبان وقوات الأمن، أسفرت عن سقوط عدد من القتلى.

المصدر: "رويترز"