هايتي.. إعلان رئيس مجلس الشيوخ رئيسا مؤقتا للدولة

أفادت وسائل الإعلام المحلية في هايتي بأن مجلس الشيوخ أعلن رئيس المجلس جوزيف لامبر رئيسا مؤقتا للدولة في أعقاب اغتيال الرئيس جوفينيل مويز.

وسيؤدي لامبر اليمين الدستورية أمام البرلمان، بعد تصويت غالبية أعضاء مجلس الشيوخ لصالح اختياره رئيسا مؤقتا يوم الجمعة.

وقبل ذلك كانت عدة أحزاب سياسية، بما فيها الحزب الحاكم PHTK، قد دعت لتعيين جوزيف لامبر رئيسا مؤقتا.

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وقبل تعيين لامبر كان رئيس الوزراء كلود جوزيف يؤدي مهام رئيس الدولة في أعقاب اغتيال الرئيس جوفينيل مويز في هجوم مسلحين على مقره يوم الأربعاء الماضي.

وحسب دستور هايتي، يتعين على البرلمان انتخاب رئيس مؤقت للدولة في حال عجز الرئيس عن أداء مهامه في موعد لا يتعدى 60 يوما من توقف الرئيس عن أداء المهام لسبب ما. وقبل انتخاب الرئيس المؤقت من قبل البرلمان، يؤدي رئيس الحكومة مهام رئيس الدولة.

وكانت سلطات هايتي قد أكدت في وقت سابق أنها تعتزم إجراء الانتخابات العامة والاستفتاء على الدستور الجديد في الموعد المقرر في سبتمبر المقبل.

المصدر: وكالات