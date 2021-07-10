نزول أكثر من 130 مهاجرا من سفينة "Ocean Viking" إلى صقلية الإيطالية

أعلنت منظمة "Sos Medirerranee" غير الحكومية الفرنسية الألمانية أن أكثر من 130 من أصل 572 مهاجرا انتقلوا من سفينة "Ocean Viking" إلى مدينة أوغوستا غرب صقلية.

وقالت المنظمة عبر "تويتر"، مساء الجمعة: "حتى هذه اللحظة تمكن 133 ناجيا، بينهم قاصرون وأشخاص من ذوي الاحتياجات الطبية الخاصة، من النزول من سفينة Ocean Viking إلى أوغوستا في صقلية".

وأضافت المنظمة أن عملية انتقال المهاجرين إلى سواحل الجزيرة الإيطالية ستستأنف صباح يوم السبت.

133 survivors, including minors and people with specific medical needs have disembarked from the #OceanViking in Augusta, Sicily, so far.



Disembarkation will resume tomorrow morning. pic.twitter.com/Qu6JrSD2d0 — SOS MEDITERRANEE (@SOSMedIntl) July 9, 2021

والخميس حصلت السفينة على سماح رسمي من السلطات الإيطالية بالرسو في ميناء أوغوستا غرب صقلية وعلى متنها 572 مهاجرا أنقذوا في 6 عمليات بمنطقة وسط البحر الأبيض المتوسط​​، بينهم نساء وقصر عديدون.

والجمعة ذكرت مصادر أمنية إيطالية أن الطاقم الطبي من مكتب الصحة البحرية والجوية والحدودية سيقوم على متن السفينة بإجراء الفحوصات اللازمة وسيخضع جميع المهاجرين لتحليل الكشف عن فيروس كورونا".

وأضافت أنه سيتم نقل القاصرين إلى الملاجئ، بينما يجب أن يعتلي الآخرون متن سفينة الحجر الصحي للخضوع للمراقبة الصحية المخطط لها.

المصدر: وكالات