واشنطن وباريس قلقتان إزاء "التحديات" من جانب روسيا في أوروبا

أعربت الولايات المتحدة وفرنسا عن قلقهما إزاء "التحديات" من جانب روسيا في أوروبا، حسب بيان للبنتاغون.

وقال البنتاغون في أعقاب اجتماع وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستين مع نظيرته الفرنسية فلورانس بارلي في واشنطن، إن "التحديات من جانب روسيا في أوروبا ومناطق أخرى من العالم تثير قلقا لدى البلدين".

وأضاف البيان أن أوستين أكد للوزيرة الفرنسية أن "الولايات المتحدة ستواصل المشاورات مع فرنسا حول هذه القضية والقضايا الأخرى".

ولم يوضح بيان البنتاغون ما هي "التحديات" التي يدور الحديث عنها.

المصدر: "تاس"