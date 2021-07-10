المكسيك تسجل أكثر من 9 آلاف إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية عن تسجيل 9319 إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الجمعة، مع استمرار ارتفاع الإصابات هذا الأسبوع في ظل مؤشرات على تزايد انتشار الوباء.

وأشارت البيانات إلى أن الوزارة سجلت أيضا 217 حالة وفاة جديدة جراء الفيروس خلال اليوم الأخير.

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وارتفع إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في البلاد إلى مليونين و577 ألفا و140 حالة، والوفيات إلى 234 ألفا و675 حالة.

وترجح الحكومة أن يكون العدد الحقيقي للإصابات أعلى بشكل كبير. وذكرت بيانات منفصلة نشرت في الآونة الأخيرة أن العدد الفعلي للوفيات قد يكون أعلى بنسبة 60% على الأقل من الرقم الرسمي.

المصدر: "رويترز"