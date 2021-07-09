إصابة 7 من أفراد بعثة الأمم المتحدة في مالي جراء تفجير عبوة ناسفة

أصيب 7 من أفراد بعثة الأمم المتحدة في مالي بجروح جراء استهداف سيارتهم بتفجير عبوة ناسفة في وسط البلاد.

وجاء في بيان لوزارة خارجية مالي أن أفراد بعثة السلام الأممية أصيبوا جراء تفجير لغم على جانب الطريق بالقرب من بلدة ديالو في منطقة موبتي أثناء تنفيذهم الدورية.

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ولم يكشف البيان عن جنسية الجنود الذين أصيبوا بجروح.

وهذا هو ثالث هجوم على أفراد البعثة الأممية في مالي خلال الأسبوعين الأخيرين، حيث أصيب 3 من أفراد البعثة جراء تفجير في منطقة كيدال يوم 8 يوليو، و15 فردا جراء تفجير سيارة مفخخة بجنوب غربي البلاد يوم 25 يونيو الماضي.

المصدر: "تاس"