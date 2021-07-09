في أول اتصال.. جونسون وبينيت يبحثان التعاون الأمني بين بريطانيا وإسرائيل ومكافحة كورونا

استعرض رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في أول اتصال هاتفي مع نظيره الإسرائيلي الجديد نفتالي بينيت واقع العلاقات بين دولتيهما في مختلف المجالات والتعاون في محاربة فيروس كورونا.

وأكدت الخارجية الإسرائيلية في بيان لها أن جونسون هنأ بينيت، خلال المكالمة التي جرت اليوم الجمعة، بنجاحه في تشكيل الحكومة، وأشار إلى أن الحكومة الإسرائيلية الجديدة هي متعددة الأطراف تعمل بتنسيق ونشاط ملموس.

ولفتت الخارجية إلى أن الزعيمين بحثا علاقات الصداقة والتعاون في مختلف المجالات بين إسرائيل وبريطانيا، بما في ذلك مسائل أمنية، بالإضافة إلى مناقشة استراتيجية الدولتين في مجال مكافحة تفشي كورونا حيث تم الاتفاق على التعاون في هذا الصدد.

ودعا جونسون نظيره الإسرائيلي الجديد إلى زيارة المملكة المتحدة.

بدوره، أشار مكتب رئيس الوزراء البريطاني إلى أن جونسون وبينيت أكدا التزامهما بتعميق التعاون في المجال الدفاعي والأمني، بالإضافة إلى التكنولوجيات والتجارة، مشيرا إلى أن رئيس الحكومة البريطانية لفت خلال المكالمة إلى أهمية التعاون في التعامل مع تغيرات المناخ وأعرب أن أمله في أن يحضر نظيره الإسرائيلي المؤتمر الدولي الخاص بتغيرات المناخ الذي ستستضيفه مدينة غلاسكو الإسكتلندية في نوفمبر القادم.

المصدر: RT