بريطانيا تعلن أنها لا تعترف بتقدير الاتحاد الأوروبي لتكلفة الانفصال

قالت بريطانيا إنها لا تعترف بتقدير صادر عن الاتحاد الأوروبي للتكلفة الشاملة لتسوية خروجها من التكتل، وإنها تعتقد أن إجمالي التكلفة ما زال ضمن التوقعات الأصلية للحكومة البريطانية.

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وأبرمت بريطانيا والاتحاد الأوروبي اتفاق الانفصال، الذي تواصل بريطانيا بموجبه المساهمة في ميزانية التكتل بما يماثل تعهدات قدمتها خلال عضويتها.

وقال الاتحاد الأوروبي أمس الخميس إن بريطانيا مدينة له بسداد 47.5 مليار يورو (40.77 مليار جنيه إسترليني)، في تسوية مالية لما بعد انفصالها عن الاتحاد.

وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في تصريح: "لا نعترف بذلك الرقم...إنه تقدير صادر عن الاتحاد الأوروبي لأغراض المحاسبة الداخلية الخاصة به، فعلى سبيل المثال، فهو لا يعكس جميع الأموال المستحقة للمملكة المتحدة، مما يقلص المبلغ الذي ندفعه".

ويرفض الاتحاد الأوروبي توصيف بريطانيا للأرقام الواردة في تقرير ميزاني.

وقال متحدث باسم الاتحاد الأوروبي: "الرقم هو47.5 مليار يورو، وهو الذي ستسدده المملكة المتحدة لميزانية الاتحاد الأوروبي على مدى السنوات القادمة".

وأضاف: "جميع الحسابات أُجريت بما يتماشى مع بنود اتفاقية الانسحاب، التقرير نهائي".

وقالت بريطانيا إن تقديرها للتكلفة ما زال ضمن النطاق الرئيسي الذي حددته في السابق بين 35 إلى 39 مليار جنيه إسترليني.

(الجنيه الإسترليني = 1.1651 يورو)

المصدر: رويترز