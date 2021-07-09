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السلطات البريطانية تنوي إلغاء الحجر الصحي للسياح الحاملين لشهادات تطعيم

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السلطات البريطانية تنوي إلغاء الحجر الصحي للسياح الحاملين لشهادات تطعيم
Reuters
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نقلت  قناة تلفزيون "سكاي نيوز" عن وزير النقل البريطاني، غرانت تشابس، أن السلطات البريطانية ستسمح للسياح، الذين تم تطعيمهم بالكامل من الدول الأخرى، بدخول البلاد، من دون حجر صحي.

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وصرّح الوزير بأن الحكومة "تعمل بنشاط" على مقترحات تسمح لمن تلقى التطعيم خارج المملكة المتحدة بدخول البلاد من دول القائمة "الصفراء"، دون الالتزام بنظام العزل الذاتي.

وأشار شابس إلى أن سكان بلدان الاتحاد الأوروبي الذين تلقوا جرعتين من اللقاحات يمكنهم الحصول على تصريح بدخول المملكة المتحدة، من دون فرض الحجر الصحي الإلزامي عليهم، بشكل أسرع من السياح القادمين من الولايات المتحدة، وذلك لأن الاتحاد الأوروبي  يعمل على تطوير نظام موحد للشهادات الرقمية للتطعيم ضد "كوفيد – 19".

وأفيد في وقت سابق بأن البريطانيين الذين يتوجهون إلى الخارج اعتبارا من 19 يوليو، لم يعودوا ملزمين عند عودتهم من دول القائمة "الصفراء" بالخضوع لحجر صحي لمدة 10 أيام.

المصدر: نوفوستي

 

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