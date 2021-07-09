إسرائيل تقرر النظر في إمكانية إنشاء مصنع لإنتاج لقاحات ضد كورونا

قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينت، اليوم الجمعة، النظر في إمكانية إنشاء مصنع لإنتاج لقاحات ضد فيروس كورونا في إسرائيل.

إقرأ المزيد

وأوضح ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي في بيان أنه سيتم طرح مشروع قرار في هذا الخصوص خلال جلسة الحكومة الأسبوعية التي ستعقد يوم الأحد في الكنيست.

وأشار البيان إلى أن الفريق الذي سيتم تشكيله بعد موافقة الحكومة عليه، سيقوم بإجراء مشاورات منظمة مع المهنيين، من أجل صياغة أفضل طريقة لإنشاء المصنع.

وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم الجمعة، تسجيل 450 اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، بعد إجراء 71261 اختبارا يوم أمس، وكانت نسبة الفحوصات الايجابية بينها 0.7% وبهذا ترتفع حصيلة الإصابات في إسرائيل منذ تفشي الوباء إلى 845123 إصابة.

المصدر: i24news