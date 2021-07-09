جاكرتا تعتمد اجراء لتسريع حملة التطعيم ضد كوفيد-19 في الأحياء المكتظة

نشرت السلطات الإندونيسية فرقا طبية على متن شاحنات تتجول بأنحاء العاصمة لتطعيم السكان ضد كوفيد-19، وخاصة في الأحياء المكتظة التي يصعب الوصول إليها، للتصدي لزيادة الإصابات بكورونا.

وبدأت 16 شاحنة صغيرة على الأقل أمس الخميس التجول في أنحاء جاكرتا، على متن كل منها 100 جرعة من لقاح سينوفاك الصيني.

وتستهدف إندونيسيا تطعيم 181.5 مليون شخص بحلول مطلع العام المقبل، لكن حتى الآن تلقى 5.4% فحسب من السكان، الذين يتجاوز عددهم 270 مليون نسمة، جرعتي التطعيم.

وتعكف الحكومة على تسريع الحملة مع اكتظاظ المستشفيات في أنحاء جاكرتا وجزيرة جاوة بالمصابين، في ظل زيادة قياسية في الإصابات نتجت عن انتشار سلالة "دلتا" شديدة العدوى.

في سياق متصل، قال إيرلانجا هارتارتو، وزير تنسيق الشؤون الاقتصادية، اليوم الجمعة، إن البلاد ستفرض إجراءات طوارئ في بعض المناطق، خارج جزيرتي جاوة وبالي، للحد من انتشار المرض في البلاد.

وأضاف الوزير في مؤتمر صحفي أن إجراءات الطوارئ ستكون مماثلة للمطبقة في الجزيرتين، وستسري في 15 مدينة في سومطرة وكاليمانتان وبابوا.

وسجلت إندونيسيا 38124 إصابة و871 وفاة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة.

المصدر: رويترز