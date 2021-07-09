 
مباشر
عاجل
وسائل إعلام: قوات "طالبان" تدخل قندهار ثاني أكبر مدن أفغانستان

وزير الخارجية الروسي يبحث مع نظيره الهندي الوضع في أفغانستان وسوريا

أخبار العالم

وزير الخارجية الروسي يبحث مع نظيره الهندي الوضع في أفغانستان وسوريا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qsiw

يناقش وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ووزير الخارجية الهندي سوبرامانيان جايشانكار  الوضع في أفغانستان وعددا من القضايا العالمية والإقليمية.

وقاللت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن "وزير الخارجية سيرغي لافروف سيجري محادثات مع وزير خارجية الهند".

وأضافت زاخاروفا، "خلال الاجتماع، سيناقش الطرفان العلاقات الروسية الهندية، مع مراعاة الاتفاقات التي تم التوصل إليها سابقا.. ومسائل التعاون ما يخص مجموعة البريكس، ومنصات منظمة شنغهاي للتعاون (روسيا الصين والهند).. والقضايا العالمية والإقليمية، بما في ذلك العملية السياسية في أفغانستان، والتسوية في سوريا، والوضع حول البرنامج النووي الإيراني".

نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا