الناطق باسم طالبان: الحركة مستعدة لإجراء مباحثات مع الدول الأخرى

أكد المتحدث باسم المكتب السياسي لحركة طالبان، محمد نعيم، استعداد الحركة لإجراء مباحثات مع الدول الأخرى، وبحث المسائل التي تثير قلقا لديها.

ونقلت وكالة "نوفوستي" عن تصريح لنعيم: "ّإذا واجهت عدد من البلدان مشكلات في علاقاتها مع أفغانستان، دعهم يتحدثون عن ما يضايقهم. ليست لدينا أي مشكلات مع أحد. وإذا ظهرت هناك مشكلة فنحن جاهزون للتوصل إلى تفاهم والجلوس إلى طاولة للمحادثات وبحث كل المسائل. لا توجد لدينا أي مشكلات في هذا المجال".

وتشهد أفغانستان حاليا مواجهة بين القوات الحكومية وحركة طالبان التي تسيطر على مناطق ريفية واسعة وشنت مؤخرا هجوما على مدن كبيرة. ويأتي ذلك على خلفية انسحات القوات الأمريكية في البلد، الأمر الذي وصفه وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بأنه الاعتراف بفشل أمريكا في أفغانستان.

المصدر: نوفوستي