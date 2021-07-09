الناطق باسم طالبان: الحركة تضمن مراعاة حقوق المرأة

صرح المتحدث باسم المكتب السياسي لحركة طالبان، محمد نعيم، أن الحركة تضمن مراعاة حقوق المرأة في العمل والتعليم، إذ أنها لا تتناقض مع القيم الإسلامية.

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وقال نعيم: "كنا نعلن أكثر من مرة موقفنا من حقوق المرأة. لا أعرف لماذا يعتبر احد هذه المسألة مهمة من جانب، وغامضا من جانب آخر".

وأضاف: "إننا المسلمون، والحقوق التي منحها الدين الإسلامي للمرأة مضمونة. وهذه هي مسؤوليتنا، إذا دار الحديث عن الحقوق في التعليم أو العمل أو أي شيء آخر. وإذا لم يتناقض ذلك مع الإسلام وأمتنا وبلدنا فلا توجد هناك أي مشكلة. وكنا نشير إلى ذلك أكثر من مرة".

المصدر: نوفوستي