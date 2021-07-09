الخارجية الروسية: موسكو جاهزة للحوار مع واشنطن حول الملف الليبي

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، أن موسكو جاهزة للحوار وتنسيق الخطوات حول الملف الليبي مع كل من واشنطن والأطراف المعنية الأخرى.

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وقال فيرشينين، اليوم الجمعة: " نحن منفتحون للحوار حول الملف الليبي مع كل الأطراف المعنية، بما فيها الولايات المتحدة. وبهذا الصدد أريد أن أشير إلى أن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اقترح على واشنطن خلال محادثاته مع نظيره الأمريكي، مايك بومبيو، في ديسمبر عام 2019 إطلاق آلية للمشاورات الروسية الأمريكية حول كل مسائل المساعدة في التسوية السياسية الليبية. ولسوء الحظ لم نتلق أي رد فعل على مبادرتنا هذه حتى الآن".

وأكد فيرشينين في الوقت ذاته أن ذلك لا يعني أن روسيا لا تتعاون مع الولايات المتحدة في الملف الليبي.

وأضاف: "أجرينا في نوفمبر الماضي في موسكو مشاورات تفصيلية مع المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا، السفير الأمريكي لدى طرابلس (ريتشارد) نورلاند. وأجريت محادثات مفيدة معه على هامش مؤتمر برلين. وأكرر مرة أخرى: نحن جاهزون لتنسيق الخطوات حول الملف الليبي مع واشنطن واللاعبين الرئيسيين الآخرين. وأعتقد أنه سيكون مفيدا للتحرك في اتجاه التسوية الطويلة الأجل في ليبيا بقيادة الأمم المتحدة".

المصدر: نوفوستي