أقارب سيدة باراغواي الأولى من ضحايا انهيار المبنى في ميامي الأمريكية

أفادت وسائل الإعلام المحلية في باراغوي بأن من بين قتلى انهيار المبنى في ميامي الأمريكية تم التعرف على جثة شقيقة السيدة الأولى لباراغواي وزوجها وأحد أطفالهما الثلاثة.

وبحسب صحيفة "إيه بي سي كولور"، نقلا عن وزير خارجية باراغواي، يوكليديس أسيفيدو: "تم التعرف على شقيقة السيدة الأولى لباراغواي وزوجها وأحد أطفالهما الثلاثة من بين الجثث جراء انهيار المبنى".

إقرأ المزيد

وأضاف الوزير: "بمساعدتكم، أود أن أشارك هذه الأخبار المحزنة مع مواطنينا. تم العثور على جثث صوفيا لوبيز موريرا، ولويس بيتينجيل، وابنهما الأصغر". ولا تزال عمليات البحث جارية عن مفقودين.

وفي أواخر يونيو الماضي، أفادت الأنباء بأن زوجة رئيس باراغواي، سيلفانا لوبيز موريرا دي عبدو، توجهت إلى ميامي للإشراف على عمليات الإنقاذ. حيث عاشت شقيقتها صوفيا وزوجها وأطفالهما الثلاثة في المبنى الذي انهار.

وانهار مبنى سكني في بلدة Surfside في ميامي الأمريكية، في ليلة 24 يونيو. ووفقا لأحدث البيانات، أسفر الانهيار عن مقتل 64 شخصا حتى الآن، وأقرت السلطات بعدم وجود فرصة للعثور على ناجين، وحولت العمل إلى وضع البحث عن جثث الضحايا.

Bodies of Paraguayan First Lady's sister, brother-in-law and child found in Surfside condo collapse https://t.co/wBa16oyenBpic.twitter.com/j2PrDBozrE — Daily Mail US (@DailyMail) July 9, 2021

Rescue crews & community members held a moment of silence to remember victims of the June 24 Champlain Towers building collapse in Surfside, FL. On Wednesday, Miami officials announced that the search for survivors was over & they are now looking to recover remains. pic.twitter.com/pUuZs2pVef — NowThis (@nowthisnews) July 9, 2021

المصدر: نوفوستي