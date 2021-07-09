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أقارب سيدة باراغواي الأولى من ضحايا انهيار المبنى في ميامي الأمريكية

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أقارب سيدة باراغواي الأولى من ضحايا انهيار المبنى في ميامي الأمريكية
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أفادت وسائل الإعلام المحلية في باراغوي بأن من بين قتلى انهيار المبنى في ميامي الأمريكية تم التعرف على جثة شقيقة السيدة الأولى لباراغواي وزوجها وأحد أطفالهما الثلاثة.

وبحسب صحيفة "إيه بي سي كولور"، نقلا عن وزير خارجية باراغواي، يوكليديس أسيفيدو: "تم التعرف على شقيقة السيدة الأولى لباراغواي وزوجها وأحد أطفالهما الثلاثة من بين الجثث جراء انهيار المبنى".

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وأضاف الوزير: "بمساعدتكم، أود أن أشارك هذه الأخبار المحزنة مع مواطنينا. تم العثور على جثث صوفيا لوبيز موريرا، ولويس بيتينجيل، وابنهما الأصغر". ولا تزال عمليات البحث جارية عن مفقودين.

وفي أواخر يونيو الماضي، أفادت الأنباء بأن زوجة رئيس باراغواي، سيلفانا لوبيز موريرا دي عبدو، توجهت إلى ميامي للإشراف على عمليات الإنقاذ. حيث عاشت شقيقتها صوفيا وزوجها وأطفالهما الثلاثة في المبنى الذي انهار.

وانهار مبنى سكني في بلدة Surfside في ميامي الأمريكية، في ليلة 24 يونيو. ووفقا لأحدث البيانات، أسفر الانهيار عن مقتل 64 شخصا حتى الآن، وأقرت السلطات بعدم وجود فرصة للعثور على ناجين، وحولت العمل إلى وضع البحث عن جثث الضحايا.

المصدر: نوفوستي

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