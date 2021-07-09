قائد شرطة هايتي: أجانب بينهم كولومبيون دخلوا البلاد لاغتيال الرئيس

أعلن قائد شرطة هايتي ليون شارل أن مجموعة المسلحين التي اغتالت الرئيس جوفينيل مويز كانت تضم أجانب، وتحديدا كولومبيين.

وذكر قائد الشرطة أنه تم تحديد هوية 28 شخصا ممن شاركوا في الهجوم على مقر رئيس هايتي، هم 26 كولومبيا واثنان هايتيان.

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وأضاف قائد الشرطة أن أجهزة الأمن لا تزال تبحث عن 8 مهاجمين.

وفي وقت سابق صرح وزير شؤون الانتخابات ماتياس بيير بأن فريق الاغتيال الذي هاجم مقر الرئيس كان يضم 26 شخصا.

وقال بيير إن هناك مواطنا أمريكيا من أصل هايتي من بين المعتقلين للاشتباه بمشاركتهم في اغتيال الرئيس.

المصدر: رويترز