وزير الخارجية الهندي: لقاح "سبوتنيك v" يعود بالفائدة على العالم بأسره

قال وزير الخارجية الهندي، سوبرامانيان جيشانكار، إن لقاح "سبوتنيك v" الروسي يحمل منفعة صحية للمجتمع الدولي بأسره.

وقال الوزير اليوم الخميس في تصريحات صحفية: " فوائد لقاح سبوتنيك v الروسي لا تقتصر فقط على المنفعة الصحية في الهند، ولكن بمعنى أوسع، تعود بالمنفعة والفائدة للمجتمع الدولي".

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وتمت الموافقة على اللقاح الروسي "سبوتنيك v" في الهند في 12 أبريل الماضي، حيث ستتيح الشراكات مع المصنعين الهنود إنتاج أكثر من 850 مليون جرعة من اللقاح سنويا في الهند.

وتمت الموافقة على اللقاح الروسي سبوتنيك المضاد لفيروس كورونا في 68 دولة. إذ بلغت فعالية اللقاح 97.6٪.

المصدر: نوفوستي