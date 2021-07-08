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إيران.. اعتقال 3 موظفين بتهمة التخريب في نظام توزيع الكهرباء في مدن كبرى

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إيران.. اعتقال 3 موظفين بتهمة التخريب في نظام توزيع الكهرباء في مدن كبرى
Reuters
طهران
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اعتقل ثلاثة موظفين في محطة توليد كهرباء كبرى في إيران بتهمة تعطيل المحطة والتسبب بانقطاع التيار الكهربائي في مدن كبرى، حسب ما أفاد به مصدر مطلع لوكالة "فارس".

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وقال المصدر إن الموظفين الثلاثة "على ارتباط بجهات معادية خارج إيران"، مضيفا أن "الجهات الرقابية ألقت القبض على ثلاثة عاملين في إحدى أهم محطات توليد الكهرباء في إيران المسؤولة عن توليد الكهرباء وإمداد المدن الكبرى بالكهرباء "لتعاونهم مع مجموعات معادية للثورة".

وأضاف المصدر أن "هؤلاء الأشخاص عملوا على تخريب وإغلاق جزء من محطة توليد الكهرباء وخلق انقطاع متكرر للتيار الكهربائي في بعض المدن الكبيرة، وفي الاعترافات التي تم الإدلاء بها  تبين أن هؤلاء الأشخاص "تم تنظيمهم من قبل الجهات المناهضة للثورة في الخارج".

وأشار المصدر إلى أن عملية اعتقال الجناة الآخرين في هذه القضية مستمرة وسيتم نشر معلومات إضافية في المستقبل.

وتسبب انقطاع الكهرباء بشكل متكرر في عدة مدن إيرانية هذا الأسبوع باحتجاجات هتف فيها محتجون ضد المرشد الأعلى، علي خامنئي، كما طالب المحتجون باستقالة المسؤولين عن انقطاع التيار الكهربائي متهمين إياهم بالإهمال.

المصدر: RT+فارس

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